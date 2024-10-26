T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2023/564

Karar No: 2024/350

İLAN

Mahkememiz dosyasında katılan sıfatıyla yer alan ATİLLA DANACI, (Yaşar ve Nazife oğlu, 19/12/1969 doğumlu) hakkında şikayeti üzerine yapılan yargılama sonucunda 09/07/2024tarih, 2023/564 Esas ve 2024/350Karar sayılı ilamla;

"Sanık Ahmet Çelebi'nin Hırsızlık suçundan sabit olan eylemine uyan TCK'nın 141/1 Maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına," dair katılanın yokluğunda karar verilmiştir. Katılanın adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup, başkaca bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İşbu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDEVE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra katılana kararın tebliğ edilmiş sayılması ile2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 24/10/2024

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