BAKIRKÖY 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 00:00

T.C. BAKIRKÖY 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı2025/967 Esas

= İLAN=

Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Süleymaniye Mah/Köyü, C:62, H:54, Bsn:17' de nüfusa kayıtlı Nazif ve Hayriye evladı 07/05/1948 doğumlu FERRUH BİNGÖL'ün30 yıldır kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığından bahisle gaiplik davası açılmış olmakla; TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliğe talep edilen FERRUH BİNGÖL hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 19. Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/967 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 1. Kez ilanen duyurulur.13/01/2026
İLGİLİ KİŞİ : FERRUH BİNGÖL - 28399559022

 

#ilangovtr Basın no ILN02474330