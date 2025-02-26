BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2023/70 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/70 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, İncirli Mevkii, 618 Ada 2 Parselde Kayıtlı, 821,00 M2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda 4/80 Arsa Paylı, 1. Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm, Daire Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 9. İcra Hukuk Mahkemesinin 2023/276 Esas, 2024/74 Karar sayılı dosyasından düzenlenen 06/10/2023 keşif tarihli 31/10/2023 ek rapor tarihli bilirkişi ek raporuna göre " A-Adres Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu olan taşınmaz adres olarak; İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Dış kapı No:43, Furat Apartmanı, Bodrum kat, İç kapı No:1 adresinde yer almaktadır. B- Yakın Çevre Özellikleri: Davaya konusu taşınmazın bulunduğu bina Bahçelievler İlçesinin Bahçelievler Mahallesi’nde yer almaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup, yürüme mesafesindedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede, ayrık nizam inşa edilmiş konut olarak kullanılan 4-5 katlı yapılar bulunmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde; Yayla İlkokulu ilköğretim okulu, Aile Hastanesi, Kumport Ortaokulu, Çinili Camii, , Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Medical Park Hastanesi, Metroport Alışveriş Merkezi, Kadir Has Alışveriş Merkezi, İncirli Metrobüs Durağı bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. C-Parsel Özellikleri: Konu parsel geometrik olarak dikdörtgen şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Ana taşınmazın kuzey cephesi yol diğer cepheleri komşu parseller ile sınırlıdır. Parselin cepheli olduğu yol cadde niteliklidir. Parsel üzerinde 1 adet bina bulunmaktadır. Parsel çevresindeki yollar ve yaya kaldırımları kilitli beton parke taşıdır. D-Yapı Özellikleri: Konu taşınmazın yer aldığı yapı betonarme karkas yapı tarzında ayrık nizamda inşa edilmiştir. Taşınmazın dış cephesi dış cephe boyalı ve taş dekor giydirme cephelidir. Binanın sahanlıkları ve merdivenleri mermer kaplı olduğu, alüminyum korkuluk bulunduğu, merdiven mahallerinde tavan ve duvar yüzeylerinin plastik boya olduğu belirlenmiştir. Bina giriş kapısı

çelik kapıdır. 2 bodrum +Zemin + 3 normal ve çatı katından oluşmaktadır. Binada; 2. Bodrum katında kapalı otopark alanı, 1. Bodrum katında 2 adet daire ve bina girişi, zemin ve diğer normal katlarda 2 adet daire olmak üzere toplam 10 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binada elektrik, sıhhi tesisat ve ısıtma sistemi ise mevcuttur. E- Taşınmazın İç Mekan Özellikleri: Davaya konu olan taşınmaza keşif günü içeriden tespitlerde gerekli incelemeler yapılmıştır. 1 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz bina girişinin sağlandığı Fevzi Çakmak Caddesi cephesine göre girişin sağlandığı 1. Bodrum katında sol cephede yer alan dairedir. İncelenen projesinde ve yerinde göre; salon, 3 adet oda, mutfak, banyo-wc, antre hacimlerinden oluşmakta olup, yaklaşık brüt kullanım alanı 90 m² dir. İç mekanda salon ve oda zeminleri, ahşağ parke kaplamalıdır. Islak hacimler, hol ve balkon zeminleri, seramik kaplamalıdır. Salon, oda hacimlerinde, duvarlar, saten boyalı, tavanları, tavan boyalı ve kartonpiyerlidir. Mutfakta, mdf’li mutfak dolabı ile mermeritten imal mutfak tezgâhı bulunmaktadır. Banyoda, ayaklı lavabo, klozet, duş kabini bulunmaktadır. Meskenin dış kapıları çelik, iç kapıları Amerikan tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir. F- Taşınmazın Değerine Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi: Dosyasında ve keşif mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, şikayet konusu taşınmazın değerine etki edecek olan olumlu / olumsuz etkenlerin aşağıda özetlendiği şekilde olacağı değerlendirilmiştir. Olumlu Faktörler: - Merkezi konumda yer alması, - Ulaşım kolaylığı, - Donatı alanlarına yakın olması. - Kat mülkiyetinin kurulmuş olması. - Kapalı otoparkının bulunması. - Deprem sonrası inşa edilen yapıda yer almaktadır. Olumsuz Faktörler: - Kapalı otopark alanının yetersiz olması. - Yol seviyesinin altında olması nedeni gün içinde karanlık olması. " denilmektedir.

İMAR DURUMU : Dosyasının ekinde yer alan Bakırköy 18.İcra Müdürlüğü dosyasında mevcut Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden, 15.03.2023 tarihli yazı ekindeki imar durum belgesine göre; 21.06.2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında taks:0.25, hmax:13.50 m (4 kat), “Konut” alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 6.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan: yönetim planı: 30/12/2002 Diğer: Şerhler ve beyanlar tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2025 - 14:55

20/02/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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