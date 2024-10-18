BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

18. İCRA DAİRESİ

2022/84 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/84 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Bağlar Mevkii, 1681 Ada 2 Parselde Kayıtlı 40/10000 Arsa Paylı D Blok 2. Giriş zemin kat (1) bağımsız bölüm nolu meskenin tamamı satışa konudur.



Adresi :İstanbul İli, Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi, Güneşli Yolu Caddesi, No:2/3D2, İkebana Evleri Sitesi, D2 Blok, Daire: 1 (İç kapı numarası)



Özellikleri : Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi, Güneşli Yolu Caddesi, No:2/3D2, İkebana Evleri Sitesi, D2 Blok, Daire: 1 (İç kapı numarası) posta adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle ayrık - blok nizam ticaret vekonut kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel 29.512,74 m² yüzölçümlü, hafifi eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olup, yamuğa benzer geometrik şekillidir. Taşınmaz parseli üzerinde ayrık nizam yapı düzeninde betonarme karkas yapı tarzında 8 blok mevcut olup, rapor konusu taşınmazın bulunduğu D Blok 2. Girişi, 2 bodrum + zemin + 4 normal kat şekilde inşa edilmiştir. Yapı mimari projesine göre 2. ve 1. bodrum katında kapalı otopark ve bina ortak alanları,zemin katında ve tüm normal katlarda 2 şer daire üzerine planlanmış olup toplam 10 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binanın mahallinde yapılan incelemede dış cephesinin mantolama üzeri boyalı olduğu görülmüştür. Binada elektrik, su, doğalgaz tesisatlıdır. Asansör bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu binanın girişi mimari projesine göre ve mahallinde zemin kattan sağlandığı tespit edilmiştir.Kıymet takdirine konu D Blok 2. Giriş 1 nolu bağımsız bölüm; mimari projesine göre zemin katta konumlanmış olup; bağımsız bölüm antre, 4 oda, salon, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu, wc ve teras olarak planlanmış olup net kullanım alanı 136 m² yaklaşık brüt 156 m² alanlıdır.Zeminler: Antre, mutfak ve banyo bölümlerinde seramik, diğer hacimler laminant parke kaplamadır. Duvarlar: Antre, salon, mutfak ve odalar saten boyalı, banyoda fayans kaplamadır. Doğrama: Bağımsız bölüm ana giriş kapısı çelik, iç kapılar panel ve pencereler pvc doğramadır. Isınma: Bağımsız bölümde ısınma, doğalgaz yakıtlı kombi sistemi ile sağlanmaktadır.



İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 08.12.2023 tarihli, E-74549446-824.07-11396/23156 sayılı imar durum belgesine göre; Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Merkez Mahallesi, 1681 ada 2 parsel sayılı, Güneşli Yolu Caddesi 2- 3D1, 2-3D2 nolu yer, 1/1000 ölçekli 21/06/2009 tasdik tarihli arihli Bahçelievler Planında KAKS: 1.5 KONUT ALANI' nda kalmaktadır. AVAN PROJEYE GÖRE UYGULAMA vizyon Uygulama Imar YAPILACAKTIR. BLOK EBATLARI SERBESTTİR kalmaktadır. İmar arşiv sisteminde yapılan tetkikte, söz konusu taşınmaza ait 16.09.2009 tarihli tadilat ruhsatı bulunmaktadır. Tasdikli mimari projesinde, kat belirtilmediğinden net kullanım alanı tespit edilemediği belirtilmiştir.



Kıymeti : 16.000.000,00 TL



KDV Oranı : %1



Kaydındaki Mükellefiyetler : Yönetim Planı : 25/06/2009

AT Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. 18/01/2012-1229

1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (BEDAŞ GEN. MÜD. LEHİNE 99 YILLIĞI 1 TL DEN 99 YIL SÜRE İLE.) 07/01/2009-160



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 14:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 14:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2024 - 14:00

28/08/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02106439