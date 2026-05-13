BAKIRKÖY 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. BAKIRKÖY 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/88 Esas

DAVALI : SERKAN AKIN

Davacı GSD VARLIK YÖNETİM A.Ş tarafından davalılar MERVAN AKIN, AKIN GRUP OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ, SERKAN AKIN, AKIN GRUP SİGORTA ACENTELİĞİ LTD. ŞTİ aleyhine açılan Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) ilişkin davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Serkan Akın için dava dilekçesinde belirtilen adrese dava dilekçesinin tebliğe çıkartıldığı, adreste tanınmadığı gerekçesiyle tebligatın yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde özetle; Dava dışı Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından, davalı Serkan Akın'ın imzalamış olduğu Genel Kredi Sözleşmesine istinaden borçlarını ödememesi akabinde 27/10/2024 tarihli ve 05/11/2024 tarihli hesap kat ihtar edildiğini, borçlunun borcunu ödememesi üzerine İstanbul Banka Alacakları İcra Dairesi 2024/297030 Esas ve İstanbul Banka Alacakları İcra Dairesi 2024/305933 Esas sayılı dosyası icra takibine başlandığını, söz konusu alacakların müvekkili Gsd Varlık Yönetim A.ş.'ye temlik edildiğini, borcun tahsili amacı ile yapılan icra takibi ve icra takip işlemleri kapsamındaki harici tespitlerde borçlunun, borcun doğum tarihinden bu yanaorganik bağ bulunan kişiler üzerinden nam'ı müstear ilişkisi kurmak suretiyle alacaklılardan mal kaçırdığını, davalı şirket ve şahsı aracı kullanarak borcun ödenmesi yollarının engellediğinin tespit edildiğini, borçlunun nam-ı müstearları tarafından muvazaalı olarak işlemlerin yapıldığını ve alacağın bu şekilde önüne geçilerek tahsilinin imkansızlaştırıldığının yaklaşık olarak ispatlandığını, bu doğrultuda ihtiyati haciz kararı verilmesini talep ettiğini, Serkan Akın'ın ticari faaliyetlerine nam-ı müstearları olan Akın Grup Sigorta Acenteliği Ltd. Şti., Akın Grup Otomotiv ve Mervan Akın üzerinden devam etmeye başladığını, Serkan Akın'ın namı müstear şirketin kurucusu olduğunu, davalı Namı Müstear Mervan Akın'ın ile davalı Serkan Akın'ın kardeşi olduğunu, borçlular ile nam-ı müstearlarından alacaklı olduklarını, davaya konu edilen 100.000,00 TL alacağın tahsilini teminen teminatsız olarak, davalılar Akın Grup Sigorta Acenteliği Ltd Şti., Akın Grup Otomotiv Ticaret Ltd Şti. ve Mervan Akın'ın menkul, gayrimenkul malları ile 3. Kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini, davanın kabulü ile, 100.000 TL alacağın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesinin davalı Serkan Akın'a tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, aynı sürede sunmak istediğiniz tüm delilleri mahkemeye vermeniz, başka yerlerden getirilecek deliller için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın cevap dilekçesinde gösterilmesi gerektiği, bunu yapmadığınız takdirde ancak HMK nun 140/5 maddesi gereğince ön incelemede bu konudaki eksikliklerin tamamlanacağı, aksi halde bu delillerinizden vazgeçmiş sayılacağınız hususu, dava dilekçesi yerine geçerli olmak ve teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02467933