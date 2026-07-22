BAKIRKÖY 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. BAKIRKÖY 17. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/457 Esas 2026/138 Karar

DAVALI : HİKMET BALKAN- T.C. Kimlik NO: 39100202298

Davacı SEYHAN PALAZ Vekilleri tarafından aleyhinize açılan Müteveffa Mustafa PALAZ'A ait 34 SK 1669 Plaka sayılı araçtaki Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedeniyle )davasının yapılan yargılaması sonunda;

1-Davanın KABULÜ ile, 34 SK 1669 plakalı araç üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine,

2-Satışın umuma açık suretle yapılmasına,

3-Satıştan elde edilecek paranın taraflara murisin veraset ilamındaki payları oranında dağıtılmasına,

4-Davacı tarafça sarf edilen toplam 13.774,30 TL yargılama giderinin taraflara murisin veraset ilamındaki payları oranında yüklenmesine,

5-Davacı kendisini avukatla temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca belirlenen 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflara murisin veraset ilamındaki payları oranında paylaştırılmasına,

6-6100 Sayılı HMK 322/2 maddesine göre satış memuru olarak Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun görevlendirilmesine,

7-492 Sayılı Harçlar Yasası’nın ek : 1 sayılı tarife A, III, b , bendi uyarınca satış bedeli üzerinden taraflara düşecek pay üzerinden binde 4,55 oranında nispi karar harcı alınarak HAZİNE'YE GELİR KAYDINA,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 345. maddesi gereğince gerekçeli kararın taraflara tebliğden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize sunulacak veya gönderilecek dilekçeile Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF YOLU açık olmak üzere davacı vekilinin e-duruşma ile yüzüne karşı yapılan yargılama sonucu tarihinde karar verildi.

Mahkememiz Kararını bilinen adresinize tebliğe gönderilmiş, ancak adresin kapalı olması ve tanınmadığınızdan bahisle iade edildiği, Emniyet araştırmasından da bir sonuç alınamadığından04/02/2026 tarihli Gerekçeli Kararınilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar gereği iş bu ilanın Gazetede yayımlandığı son günden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ yapılmış sayıldığından (T.K.nun 31 Madde), tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta yasal süre içerisinde İstinaf Yasa Yoluna başvurabileceğiniz hususu, gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02515655