BAKIRKÖY 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

24.06.2025

Sayı : 2024/7 Esas

Konu : İlan metni

Mahkememizde; Dahili Davalılardan Ali EKİCE'nin adresinin yurt dışı olduğu anlaşılmakla Londra Başkonsolosluğu aracılığı ile Tebligat Kanunun 25. maddesine göre tebliğ yapılamadığı görülmüştür. Yurt dışı adreslere yapılan tebligatlardan bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü : 04.03.2026 günü saat 09:30'de mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, 77201 sayılı Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren yedi günün sonunda başlamak üzere cevap dilekçesi verebileceğiniz, cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını ikrar etmiş sayılacağınız 6100 sayılı H.M.K.'nın 117,122,126,127,128,129 maddeleri gereğince yargılamanın yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02278636