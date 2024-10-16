T.C. BAKIRKÖY 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/552 Esas

Konu: İlan metni



İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Bahçelievler Mah/Köyü, Cilt:7, Hane:51, Bsn: 2'de nüfusa kayıtlı Konstantin ve Jef Kıryaçike'den olma 01/07/1923 doğumlu, 17276285154 T.C. Kimlik numaralı Maria BAYMAN'ın 1. 2. ve 3. zümre mirasçıları tespit edilemediğinden ve hazine yönünden değerlendirme yapılacağından Maria BAYMAN'ın mirasçısı olduğunu iddia eden kişi veya kişilerin ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 17.Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/552 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın hazineye devir edileceği ilanen duyurulur. 07/10/2024

Adres : BAKIRKÖY 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Harun YILMAZ Zabıt Katibi

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