T.C. BAKIRKÖY 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2026/29 Esas

2026/192 Karar

İ L A N

Mahkememizce sanıklar Sultan Mahir ve İshak Ahmet Zeil Hakkında Yağma suçundan 4 'er kez 10 Yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına, Yağma suçundan 3'er kez 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına Dair karar verilmiş olup tüm arama ve çabalara rağmen 06.04.2026 tarih 2026/29 Esas 20226/192 Karar sayılı Gerekçeli Kararın, sanıklar Sultan Mahir, İshak Ahmet Zeil ve Sulhtan Mahir müdafiinin müştekiler DİLAWAL HUSSAİN, JAMSHİD ALİ,MUHAMMED YUNAS, MUMMAD WAGAS, SEHAR ABBAS, SHABRAİZ HASSAN, ZAİGHAM ABBAS'a tebliğ edilememiş olup; kararın ilgililere ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilamın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. Maddesine göre müştekiler DİLAWAL HUSSAİN, JAMSHİD ALİ,MUHAMMED YUNAS, MUMMAD WAGAS, SEHAR ABBAS, SHABRAİZ HASSAN, ZAİGHAM ABBAS''ın bilgisine emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 15 gün içinde mahkememize veya bulundukları yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile temyizyoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 05.05.2026

