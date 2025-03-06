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BAKIRKÖY 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BAKIRKÖY 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 00:00

T.C. BAKIRKÖY 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2022/21 Esas
KARAR NO : 2024/1015

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/12/2024 tarihli ilamı ile 359/a-2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Hüseyin ve Hilal oğlu, 15/09/1975 doğumlu, Burdur, Merkez, Bahçelievler mah/köy nüfusuna kayıtlı TOLGA ERBİL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan vekilinin sunmuş olduğu istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.
İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPILAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.03.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02184932