T.C. BAKIRKÖY 15. AİLE MAHKEMESİ

17.03.2025

Sayı : 2023/481 Esas

Konu : ilanen tebligat

Davacı , EBRU ATALAY ile Davalı , MUTLU ATALAY arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Bilinen son adresi "Güven Mah. Uçak Cad. No:16 D:7'' olan Davalı Mutlu Atalay'abu adreste tebligat yapılamaması ve yapılan tüm araştırmalara rağmen başka bir adresinin de tespit edilememesi nedeniyle dava dilekçesi özetinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar gereğince "eşi Davacı Ebru Atalay tarafından, 25/03/2024tarihinde aleyhine, TMK'nın 166/1. maddesi gereğince "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasıyla çekişmeli boşanma davası" açıldığı hususunun, bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı diyeceklerini içeren cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde davayı inkar etmiş sayılacağı, dilekçeler aşaması tamamlandığı takdirde 23/09/2025günü saat 11.05'da mahkememiz duruşma salonunda ön inceleme duruşmasının yapılacağı, duruşmada hazır bulunmaması veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmemesi halinde yokluğunda yapılacak ön inceleme duruşmasında davacının iddialarını değiştirip genişletebileceği, davayı takip etmediği takdirde daha sonra yokluğunda tahkikat, sözlü yargılama ve karar duruşmalarının da yapılacağı ve esas hakkında karar verileceği hususları Davalı Mutlu Atalay' a ilanen tebliğ olunur. 17/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02213923