BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/667 Esas

DAVALI :ŞİLAN KAYA - 01/05/2004 dogumlu, Abdurrahman ve Salihe kızı, 31070186882 T.C Kimlik nolu

Davacı, ÖZCAN KAYA ile Davalı, ŞİLAN KAYA arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davası nedeniyle;

Davalı Şilan Kaya'nın herhangi bir adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

27/01/2026 günü saat 10:30'da yapılacak olan duruşmaya ilişkin olarak sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususu davalı ŞİLAN KAYA'ya İLANEN tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.17/11/2025

