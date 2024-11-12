BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/228 Esas



DAVALI: IRODAKHON SAIDOVA - Özbekistan Cumhuriyeti Uyruklu, 08/03/1979 doğumlu, FA0834314 pasaport numaralı



Davacı ABDULKADİR NAKÇI ile Davalı IRODAKHON SAIDOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;



Davalı IRODAKHON SAIDOVA'nın herhangi bir adresleri tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenlerin adreslerinin tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



6100 S.K. 127, 129, 194, 195 ve 324 md. Gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yaracak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi, elinde olan tüm delillerini ibraz etmesi, edemiyor ise nereden temin edileceğini bildirmesi ve delil avansını yatırması gerektiği davalı IRODAKHON SAIDOVA'ya İLANEN tebliğ olunur.



İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 01/11/2024

#ilangovtr Basın no ILN02120071