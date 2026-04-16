T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

14/04/2026

Esas No :2023/37

İLAN

Davacı ABDULLAH ÇAĞATAY ile Davalılar EMİNE CAFER, MEHMET TEYYARE, RAHİME DEMİRCİ, SELMA OK, YASİN CAN, YAŞAR CAN, ABDULCELAL DEMİRKOL arasında davacı Abdullah Çağatay'ın maliki olduğu İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 1798 ada 6 parsel sayılı taşınmazının bulunduğu avluya kapı açtırmak sureti ile gerçekleşen davalıların müdahalesinin menine karar verilmesi talebiyle Mahkememize açılan dava nedeniyle aşağıda açık kimlik bilgileri verilen davalı Emine Cafer'in bilinen adreslerine tebligat yapılamadığından ve yapılan tüm aramalara rağmen adresi meçhul kaldığından;

Mahkememizin 31/03/2026 tarihli ön inceleme duruşma zaptı uyarınca HMK'nin 147/2 maddesi gereğince belirlenen 01/10/2026 günü, saat 14.00'te tahkikat duruşmasına katılmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca tebligat gönderilmeyeceği ve HMK madde 150 hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda karar verileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Davalı : EMİNE CAFER - 56446190768 T.C. Kimlik numaralı

NİĞDE ili, ULUKIŞLA ilçesi, ALTAY mah/köy, 10 Cilt, 19 Aile sıra no, 18 sırada nüfusa kayıtlı,

AKIT ve MAGİLA oğlu/kızı, 22/09/1967 doğumlu,

Son Bilinen

Adresi : 3255 SHOREPKWY APT:6-D 112359988 BROOKLYN /AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

