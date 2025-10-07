Haberin Devamı

T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

24/09/2025

Esas No :2023/37

İLAN

Davacı ABDULLAH ÇAĞATAY ile Davalılar EMİNE CAFER, MEHMET TEYYARE, RAHİME DEMİRCİ, SELMA OK, YASİN CAN, YAŞAR CAN, ABDULCELAL DEMİRKOL arasında davacı Abdullah Çağatay'ın maliki olduğu İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 1798 ada 6 parsel sayılı taşınmazının bulunduğu avluya kapı açtırmak sureti ile gerçekleşen davalıların müdahalesinin menine karar verilmesi talebiyle Mahkememize açılan dava nedeniyle aşağıda açık kimlik bilgileri verilen davalı Emine Cafer'in bilinen adreslerine tebligat yapılamadığından ve yapılan tüm aramalara rağmen adresi meçhul kaldığından;

Mahkememizce belirlenen 31/03/2026 günü, saat 09.30'da sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Davalı : EMİNE CAFER - 56446190768 T.C. Kimlik numaralı

NİĞDE ili, ULUKIŞLA ilçesi, ALTAY mah/köy, 10 Cilt, 19 Aile sıra no, 18 sırada nüfusa kayıtlı,

AKIT ve MAGİLA oğlu/kızı, 22/09/1967 dogumlu,

Son Bilinen

Adresi : 3255 SHOREPKWY APT:6-D 112359988 BROOKLYN /AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

