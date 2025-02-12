T.C. BAKIRKÖY 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1137 Esas

Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Sarıdal Mah/Köyü, C:47, H:27, Bsn:154' de nüfusa kayıtlı Kemal ve Nesibe evladı 12/07/1995 doğumlu Sevter Altıntaş'ın 2015 yılından beri kayıp olduğu, bu tarihten itibaren kendisinden haber alınamadığından bahisle gaiplik davası açılmış olmakla; TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliğe talep edilen Sevter Altıntaş hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 12. Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/1137 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 2. Kez ilanen duyurulur. 24.01.2025

#ilangovtr Basın no ILN02171303