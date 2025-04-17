BAKIRKÖY 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.010.000,00

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Taşıt

34 EKT 774plakalı, Kullanım Amacı : HUSUSİ - Markası: FORD -Tipi : OTOMOBİL - Modeli :2020- Net Ağırlığı: 1415 KG - Vites Tipi : OTOMOTİK - Motor Numarası: LR47439 - Şase Numarası : WF0MXXGCHMLR47439 - Yakıt Cinsi: DİZEL - Kullanım Şekli : Yolcu Nakli -Renk : BEYAZ - Piyasa İsmi: Focus - Koltuk Sayısı: 5 -Silindir Hacmi: 1499 Örnek No:54* T.C. BAKIRKÖY 12. İCRA DAİRESİ 2025/2 TLMT. TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.010.000,00 1 Taşıt 34 EKT 774plakalı, Kullanım Amacı : HUSUSİ - Markası: FORD -Tipi : OTOMOBİL - Modeli :2020- Net Ağırlığı: 1415 KG - Vites Tipi : OTOMOTİK - Motor Numarası: LR47439 - Şase Numarası : WF0MXXGCHMLR47439 - Yakıt Cinsi: DİZEL - Kullanım Şekli : Yolcu Nakli -Renk : BEYAZ - Piyasa İsmi: Focus - Koltuk Sayısı: 5 -Silindir Hacmi: 1499