BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/848 Esas

DAVALI: Samira Balta

Davacı Hamit Balta tarafından davalı Samira Balta aleyhine açılan çekişmeli boşanma davasında tahkikat duruşma gününün 30/05/2025 günü, saat 11:00'a bırakıldığı, sözlü yargılama duruşma gününün ayrıca tebliğ edilmeyeceği Abdulsamad ve Shakiba kızı, 05/03/1985 Kabul/Afganistan doğumlu davalı Samira Balta'ya (T.C. 11832173220) ihtarolunur. İşbu ilan yayımlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

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