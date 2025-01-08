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BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 00:00

T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/848 Esas

DAVALI: Samira Balta

Davacı Hamit Balta tarafından davalı Samira Balta aleyhine açılan çekişmeli boşanma davasında tahkikat duruşma gününün 30/05/2025 günü, saat 11:00'a bırakıldığı, sözlü yargılama duruşma gününün ayrıca tebliğ edilmeyeceği Abdulsamad ve Shakiba kızı, 05/03/1985 Kabul/Afganistan doğumlu davalı Samira Balta'ya (T.C. 11832173220) ihtarolunur. İşbu ilan yayımlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

#ilangovtr Basın no ILN02152403