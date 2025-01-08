BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2023/848 Esas
DAVALI: Samira Balta
Davacı Hamit Balta tarafından davalı Samira Balta aleyhine açılan çekişmeli boşanma davasında tahkikat duruşma gününün 30/05/2025 günü, saat 11:00'a bırakıldığı, sözlü yargılama duruşma gününün ayrıca tebliğ edilmeyeceği Abdulsamad ve Shakiba kızı, 05/03/1985 Kabul/Afganistan doğumlu davalı Samira Balta'ya (T.C. 11832173220) ihtarolunur. İşbu ilan yayımlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.
#ilangovtr Basın no ILN02152403