BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/622

KARAR NO : 2025/695

Davacılar Levent Yetenek ve Nimet Yetenek tarafından davalı İstanbul Ail, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve ihbar olunan davalı Zıneb Salıhaleyhine açılan evlat edinme davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM: Yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın KABULÜNE,

1- 99666158774 YKN numaralı, 01.01.2018 doğumlu ALAE HOMADA'nı nM.K'nın 305-315. Maddeleri gereğince davacılar 18371386142 T.C. Nolu LEVENT YETENEK ve 19454354454 T.C. Nolu NİMET YETENEK tarafından EVLAT EDİNMESİNE İZİN VERİLMESİNE,

2- Çocuğun adının nüfusa ''ALİYA'' olarak tesciline,

3- 99666158774 YKN numaralı, 01.01.2018 doğumlu ALAE HOMADA evlat edinmesinde TMK 311 maddesi uyarınca davalı annenin rızasının aranmamasına,

4- Karar kesinleştiğinde yeteri kadar örneğinin tescil için nüfus müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

5- Alınması gereken karar ve ilam harcının 615,40 TL olduğu dikkate alınarak, peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 187,80 TL harcın davacılardan alınarak hazineye gelir kaydına,

6- Talep olmadığından davacılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerlerinde bırakılmasına ve lehlerine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

7- Bakiye gider avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacılara iadesine,

Yasa yolu açık olmak üzere (kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere diğer bir mahkemeye verilecek bir dilekçeyle istinaf yoluna müracaat edilebileceği incelemenin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı) davacılar vekili, davalı bakanlık vekili ile kayyımın yüzüne karşı karar verildiği,

Mahkememizce verilen kararın adresi tespit edilemeyen davalı Zıneb Salıh'a ilanen tebliğine karar verilmiş olmaklaiş bu karar davalı Zıneb Salıh'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14.11.2025

#ilangovtr Basın no ILN02338835