BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/379

DAVALI : BAHAR SARAÇ

Davacı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile davalı Bahar Saraç arasındaki ana baba rızasının aranmaması davasında ön inceleme sırasında davalının adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip zaptının ve tahkikat duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin ilanen tebliğine;

İlanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 127, 129, 194, 195 ve 324 maddeleri gereğince 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yaracak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini ve tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi, tüm delillerini ibraz etmesi, edemiyor ise nereden temin edileceğini bildirmesi, delil avansını yatırması, cevaba cevap ve 2.cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia-savunmalarınızı genişletebileceği-değiştirebileceği, dilekçelerin karşılıklı olarak verilmesinden sonra bu hakkının olmadığı, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine kaim olmak üzere;

HMK147/2 md. gr. Ön inceleme duruşma günü olarak belirlenen 24.10.2025 günü saat 11.25' da duruşmaya gelmeniz, geçerli bir özrünüz olmadan ön inceleme duruşmasında hazır bulunmadığınız takdirde duruşmanın yokluğunuzda yapılacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız, başka yerden getirtilecek belgeler açısından gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yapılmaması hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ayrı ayrı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02308855