BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/189 Esas



DAVALI: ABDÜRREZZAK BADAY - 16253673564-



Davacı İTHET BADAY tarafından davalı ABDÜRREZZAK BADAY'a aleyhine açılan Boşanma davasında davalıya ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



HMK147/2 md.gr. Ön inceleme duruşma günü olarak belirlenen 11/12/2024 günü saat 10.40'ta duruşmaya gelmeniz, geçerli bir özrünüz olmadan ön inceleme duruşmasında hazır bulunmadığınız takdirde duruşmanın yokluğunuzda yapılacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız, başka yerden getirtilecek belgeler açısından gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yapılmaması hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

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