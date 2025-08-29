T.C. BAKIRKÖY 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/627 Esas

İLAN METNİ

Davacılar Kazım Gören, Nazım Gören, Süleyman Gören ve Süleyman Gören tarafından davalı Dilek Dönmez aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında yurt dışı adresine tebligat gönderilmiş ise de tebligatın tebligatın tebliğ edilemeden iade döndüğü bu nedenle duruşma günü ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verildiğinden;

Dava konusu İstanbul, Güngören, Kartaltepe 7699 Parsel'de kayıtlı 9 numaralı bağımsız bölüm üzerinde mahkememiz tarafından yapılan keşif sonucunda bilirkişi heyeti raporunda özetle; dava konusu taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilebileceği ve dava konusu taşınmazın keşif tarihi 07.03.2025 itibariyle değerinin 3.000.000,00TL (Üç Milyon Türk Lirası) olarak bildirildiği anlaşılmış olup davalı Dilek Dönmez'in (T.C 28*****90) duruşmanın bırakıldığı 24/09/2025 günü saat 11.40'ta Bakırköy 10. Sulh Hukuk mahkemesinin duruşma salonunda hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde yokluğunda davaya devam edileceği ve karar verileceği hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 25.08.2025

#ilangovtr Basın no ILN02284919