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BAKIRKÖY 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 00:00

T.C. BAKIRKÖY 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/1635 Esas

İLANEN TEBLİGAT

Davacı GÜLSEN EREN tarafından davalı BİRCAN EREN (28021303436) aleyhine açılan; Ortaklığın Giderilmesi davasında mernis adresinize konsolosluk aracılığı ile tebligat gönderilmiş ancak tebligatın yapılamadığı, adres araştırmasından da sonuç alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davalı BİRCAN EREN'in duruşmanın bırakıldığı 12/11/2025 günü saat 11.40'ta Bakırköy 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin duruşma salonunda hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ya da kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde davaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 23/05/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02231695

 