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BAKIRKÖY 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BAKIRKÖY 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 00:00

BAKIRKÖY 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/40 Esas

KARAR NO : 2023/441

Davacı HASAN MURAT DEMİRKIRAN tarafından davalı MEHMET BAKIR ÖZKAN ileHÜSEYİN SERTAÇ SAYHAN aleyhine mahkememizde açılan Manevi Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"HÜKÜM :

1-Davanın REDDİNE,
2-Davalı Mehmet Bakır Özkan yönünden açılan davanın pasif husumet yokluğu nedeni ile REDDİNE,
Dair; Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisindemahkememize verilecek bir dilekçe ya dazabıt katibinebulunulacak sözlü beyanıntutanağa geçirilmesi veya mahkememize gönderilmek üzerebaşkaca denk bir mahkemeyeverilecekdilekçe ileİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yoluaçıkolmak üzerekarar verildi. 30/11/2023" şeklinde karar verilmiştir.

Mahkememizce verilmiş olan 30/11/2023 tarihli karara karşı karşı davacı vekili süresi içerisinde İstinaf Kanun Yoluna Başvuru dilekçesi sunmuştur.

Teblig yerine geçmek üzere davalı Mehmet Bakır Özkan'a mahkememiz kararı ve davacı vekilinin istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesi ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01977101

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#Basın No ILN01977101#İlangovtr