BAKIRKÖY 10. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

BAKIRKÖY 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/419

KARAR NO : 2024/91

Davacı Gülay Nouralı Zadeh Aslı aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Terk Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; mahkememizce adınıza düzenlenen gerekçeli karar bulunan ilan metninin ülkeniz nezdinde ilan edilmesi için yazılan yazıya "Büyükelçiliğin Bay Davut Nourali Zadeh Asl hakkındaki adli yardımlaşmaya ilişkin 22 Eylül 2025 tarihli ve 40632598 sayılı Notasına atfen, İran İslam Cumhuriyeti adli merciinin verdiği bilgilere göre muhataba tebliğ edilmesi amacıyla ilan yayımlanması 03.02.2010 tarihli İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşması’nın kapsamı dışında yer almaktadır. Ayrıca İran Medeni Kanununun 6. maddesi uyarınca, İran vatandaşlarına ait nikah, boşanma, kişilerin yeterlilikleri ve miras gibi ahvali şahsiye mevzuatı yurtdışında ikamet etmeleri durumunda bile uygulanacaktır" şeklinde cevap verildiği, gerekçeli kararın bugüne kadar tarafınıza tebliğ yapılamadığı, hakkınızda yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığı tespit edilmiş olup gerekçeli kararın tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 22/02/2024 tarih ve 2018/419-2024/91 E-K sayılı kararı ile;

1-TMK 164 maddesindeki yasal şartları oluşmadığından terk sebebine dayalı boşanmaya karar verilmesi yönündeki talebin REDDİNE,

2-Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanmaya karar verilmesi yönündeki TALEP VE DAVANIN KABULÜ İLE;

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Seyyid Ömer mah./köyü, C-61, H-4582, BSN-1'de nüfusa kayıtlı, Sabahattin ve Sadiye kızı, İstanbul 01/08/1969 doğumlu, 17777776526 TC kimlik numaralı davacı GÜLAY NOURALI ZADEH ASLI ile Kamal ve Anakhanoum oğlu, 23/12/1960 doğumlu, İran İslam Cumhuriyeti uyruklu davalı DAVUT NOURALI ZADEH ASLI'nın TMK 166/1-2 maddeleri gereğince BOŞANMALARINA,

3-Tarafların müşterek çocuğu bulunmadığından VELAYET DÜZENLEMESİ YAPILMASINA YER OLMADIĞINA,

4-Davacı için mahkememizin 05/06/2018 tarihli ara kararı ile aylık 200,00 TL olarak hükmolunan tedbir nafakalarının BUGÜNDEN (22/02/2024)İTİBAREN ORTADAN KALDIRILMASINA,

5-Davacı, davalıdan tedbir-yoksulluk nafakası, maddi-manevi tazminat, eşya, mal, katılma payı alacağı, mal rejiminden kaynaklı herhangi bir alacak talep etmediklerinden bu hususlarda KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

6-492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli 427,60 TL harçtan peşin alınan 35,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 391,70 TL harcın DAVALIDAN TAHSİLİ İLE HAZİNEYE GELİR KAYDINA

Davacı tarafından peşin ödenen 35,90 TL harcın DAVALIDAN ALINARAK DAVACIYA VERİLMESİNE

7-Davacı tarafından yapılan BH 35,90 TL ve posta-tebligat ve ilan masrafı 1.199,20 TL olmak üzere toplam 1.235,1‬0 TL yargılama giderinin DAVALIDAN ALINARAK DAVACIYA VERİLMESİNE,

Davalı tarafça yargılama gideri yapılmadığından BU KONUDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA

8-Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükteki tarife uyarınca tayin ve takdir olunan 17.900,00 TL avukatlık ücretinin DAVALIDAN ALINARAK DAVACIYA VERİLMESİNE,

9-Davacı tarafından fazla yatırılan gider avansının KARAR KESİNLEŞTİĞİNDE DAVACIYA İADESİNE,

Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 216/1 maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliğe çıkarılmasının talep edilmesi zorunlu olup 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 349/1 maddesi uyarınca gerekçeli kararın taraflarca tebliğ alınmadan verilen karara karşı istinaf yasa yoluna başvuru hakkından feragat edilemeyeceğine ve yine 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 341/1-a maddesi uyarınca gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvuru yapılabileceğine dair davacı GÜLAY NOURALI ZADEH ASLI, davacı vekili Av. ÖZGE KARACA'nın yüzlerine karşı, davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Adresi meçhul olan Kamal ve Anakhanoum oğlu, 23/12/1960 doğumlu, İran İslam Cumhuriyeti uyruklu davalı Davut Nouralı Zadeh Aslı'ya ilanından itibaren iki hafta sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde karara karşı istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ve karar tebliğini ihtiva eden tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur 04/09/2026

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