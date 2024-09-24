BAKIRKÖY 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/602 Esas

KARAR NO : 2023/491

Davacı TOLGA KUTLU aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1- Davanın KISMEN KABÜLÜNE,

2- Dava konusu İstanbul İli, Esenyurt İlçesi Çınar Mahallesi, 382 Ada, 43 Parselde kayıtlı A Blok (Burgaz) 279 nolu bağımsız bölümün davalı GARANTİ KOZA A.Ş. Adına olan tapusunun iptali ile, davacı adına, tapuya kayıt ve tesciline,

3- Dava konusu İstanbul İli, Esenyurt İlçesi Çınar Mahallesi, 382 Ada, 43 Parselde kayıtlı A Blok (Burgaz) 279 nolu bağımsız bölüm üzerinde; davalılardan AKBANK A.Ş. Adına olan ve dava sırasında AKFİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Tarafından davalı AKBANK A.Ş. Ye temlik edilen ve AKBANK A.Ş. Adına olan İpoteklerin ayrı ayrı terkinine,

Dair davacı vekilinin ve hazır davalı vekilinin karşı HMK'nun 341-345. maddeleri gereğince ilamın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere karar açıkça okunup anlatıldı. 28/09/2023

TAVZİH KARAR EVRAKI

Dilekçe ve dosya kapsamı ve A.A.Ü.T. 6/1. Maddesi gereğince davalı vekilinin tavzih talebinin reddine karar verilmiş olup," İİK 193.maddesi gereğince davalı Garanti Koza A.Ş. Hakkındaki iflas kararının kesinleştiği görülmekle diğer davalılar yönünden hacizlerin yasa hükmü gereği kendiliğinden düşeceği anlaşılmakla ve dava konusuz kalmakla bu konuda karar verilmesine yer olmadığına," Gerekçeli kararın 8. Bendi ile "Davacı vekili yararına takdir olunan 57.500,00-TL ücreti vekaletin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine," olarak yazıldığı, davalıların hepsini kapsadığı, dosya kapsamında karar verildiği, çelişkiye düşebileceği bir durumun olmadığı görülmekle, İstinaf aşaması ile değerlendirilebileceği anlaşılmakla aşağıdaki şekilde tavzih talebinin reddine karar verilmiştir.

KARAR

1- Davalı Lider Faktoring A.Ş vekilinin tavzih talebinin HMK 304., 305.,306/3. Maddeleri ve A.A.Ü.T. 6/1. maddesi gereğince REDDİNE,

2- Kararın taraflara tebliğine,

Dair tarafların yokluğunda , HMK'nun 341-345.maddeleri gereğince ilamın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere karar açıkça okunup anlatıldı.28/11/2023

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02093603