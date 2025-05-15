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BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 00:00

T.C. BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/49 Esas

DAVALI : MURAT KOÇ- Siyavuspaşa mah. Mustafa Kemalpaşa Cad. No:68B Bahçelievler/İSTANBUL

Davacı Oğuz Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından davalı Murat Koç aleyhine açılan tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, önlenmesi ve durdurulması talepli davada;

Dava dilekçesi ve tensip tutanağı davalı Murat Koç adına çıkartılan tebligat iade olunmuş ve yapılan bütün araştırmalara rağmen davalı Murat Koç'un adresi tespit edilemediğinden, 23/09/2025 günü saat 10:25'de yapılması kararlaştırılan duruşma gününün de ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davalının duruşmanın atılı bulunduğu 23/09/2025 günü saat 10:25'de mahkememizde hazır bulunması, bulunmadığı durumda mazeretsiz olarak duruşmaya katılmadığı veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde yokluğunda tahkikat yapılıp, tamamlandığında sözlü yargılamaya geçilerek hüküm verileceği hususu duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 08/05/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02224647

 