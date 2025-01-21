BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/371 Esas

DAVACI: ORTAK VARLIK YÖNETİM A.Ş.

DAVALILAR: ALİ SOLAK, EYYÜP ALUC

Davacı ORTAK VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Eyüp ALUC'a mahkememiz tarafından verilen 17/12/2024 tarih ve 2023/371 esas sayılı Ara Karar tebliğ edilemediğinden; mahkememiz kararının işbu ilan ile tebliğ yapılarak, açılan davada verilen karar sonucunda;

1- Mahkememizin 07/11/2024 tarihli ara kararı ile verilen ihtiyati haciz kararına davalı Ali Solak vekilinin yapmış olduğu itirazın reddine,

Dair, tarafların/vekillerin yokluğunda verilen karar HMK 394/5 ve 341/1 gereğince tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. ''şeklinde karar verilmiş olduğundan işbu ilanın yayınlanmasından itibaren T.K.31.maddesi gereğince 3 (2+1) hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/01/202

#ilangovtr Basın no ILN02159330