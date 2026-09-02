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BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 00:00

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2021/464 Esas
KARAR NO : 2026/305
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/09/2025 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/5 maddesi gereğince 2 ay 15 gün hapis ve 2500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanık Sinan ve Özlem oğlu, 06/03/1992 d.lu, BURAK DEMİR hakkında karar verilmiş olup sanığın adresine kararın, istinaf başvuru dilekçesinin ve Avukat istinafa dilekçesinin tebliğ işlemi yapılamamıştır.
İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içinde yasal yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.01.09.2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02540462