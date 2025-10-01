×
BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 00:00

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2014/379Esas

KARAR NO : 2015/675

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/09/2025 tarihli ek kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 5237 Sayılı TCK'nun 51/1 maddesi gereğince erteli 3 AY 10 GÜN HAPİS ve 20 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Abdulaziz ve Suat oğlu 18/06/1983 d.lu, MISIR uyruklu, MOHAMED KHALIFA hakkında karar verilmiş olup sanığın adresineek kararın tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içinde yasal yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 30.09.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02303677

 