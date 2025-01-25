BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/175 Esas

KARAR NO : 2024/369

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/10/2024 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanık Selim ve Nafiye oğlu 01/14/1964 d.lu, ÜMİT BİRDAL hakkında karar verilmiş olup sanığın adresine kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde karar gereği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 24.01.2025

#ilangovtr Basın no ILN02162708