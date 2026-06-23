BAKIRKÖY 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAKIRKÖY 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

22.06.2026

Sayı : E.74044214-2024/107-Ceza Dava Dosyası

Konu : Mahkememizce verilen karar,

İLAN

Sanık Ahmet LAHMIN ( TC Kimlik No:99862597612) hakkında Kaçakçılık suçundan 5607 sayılı yasanın 3/5. Maddesi gereğince 2 yıl 6 ay hapis ve 100 TL adli para cezası, resmi belgede sahtecilik suçundan TCK 204/1 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, gıyabında verilen kararlar ve gümrük vekilinin istinaf dilekçesi sanığın gösterdiği adreslerde ve yapılan adres araştırmasında tebliğine yarar açık adresi bulunmadığından tebliğ edilememiş olup;7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde usulünce sözlü veya yazılı Mahkememize veya bulunduğu yer en yakın Mahkemesine başvurmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafı kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

SANIK: AHMED LAHMIN ( TC Kimlik No:99862597612) , Ammar ve Sabiha oğlu, 01/01/1994 HALEP doğumlu,

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