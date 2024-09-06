BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE KULLANILMIŞ KIYAFET, AYAKKABI, KEMER, ÇANTA VB. ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI İÇİN TEKSTİL KUMBARASI KİRALAMA İŞİ İLANI

İşin Niteliği Süresi Başlama ve Bitirme Tarihi İşin Yapılacağı Yer Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminat %3 (TL) İlan şekli ve Adedi İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati Bahçelievler Belediyesi hizmet sınırları içerisinde Kullanılmış Kıyafet, Ayakkabı, Kemer, Çanta Vb. Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması İçin Tekstil Kumbarası Kiralama İşi. 24 AY

01.10.202430.09.2026 Bahçelievler Belediyesi Hizmet Sınırları 3.750.000,00 TL

+ KDV 112.500,00 TL Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede 1 defa internet haber sitesi 1 defa ve Belediye ilan panosunda 2 hafta 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ” 19.09.2024

15 :00



1. İhalenin Yapılacağı Yer: Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası Encümen Toplantı Salonu Sanayi Caddesi No:48 Kat:2 Çobançeşme/Bahçelievler-İSTANBUL

İhale Tarihi ve Saati: 19.09.2024- 15:00, Perşembe

2. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

a. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,

b. 2024 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli.

d. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.

e. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f. İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

g. İsteklinin 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,

h. Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminat mektubu veya ödendiğine dair makbuzun aslı,

i. İhale tarihi itibariyle Kamu, kurum ve kuruluşlarına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair belgeler güncel ve aslı olması.

j. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

k. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan 17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğ hükümlerine istinaden düzenlenen ‘’Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma‘’ konulu lisans belgesi (Lisans tarihleri işin başlama ve bitirme tarihlerini kapsaması gerekmektedir.)

l. Lisans belgesine sahip tesise ait işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının aslı veya noter tasdikli.

m. İlk ilan tarihinden geriye doğru en az 2 (iki) yıllık sözleşme veya protokole bağlanmış kamu tecrübesini gösteren, ihale konusu işe ilişkin belge sunmaları gereklidir.

n. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.

3. İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

4. İhale dokümanı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden 1.000,00.-TL (Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

5. İstekliler ihale tarih ve saatine kadar, Bahçelievler Belediye Başkanlık Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6. İsteklilerin 19/09/2024 Perşembe günü ihale saatinde istenilen evraklarla birlikte Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası Encümen Toplantı Salonu Sanayi Caddesi No:48 Kat:2 Çobançeşme/Bahçelievler-İSTANBUL da hazır bulunmaları gerekmektedir.

7. İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN02085297

