BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TÜRK BAYRAĞI VE LOGOLU BAYRAK ALIMI

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ



TÜRK BAYRAĞI VE LOGOLU BAYRAK ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:



İKN:2024/1118484



1-İdarenin



a) Adı: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ



b )Adresi: Barbaros Caddesi 9 34188 Şirinevler BAHÇELİEVLER/İSTANBUL



c) Telefon ve faks numarası: 2124843800 - 2124419999



ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın



a) Adı: TÜRK BAYRAĞI VE LOGOLU BAYRAK ALIMI



b) Niteliği, türü ve miktarı: 6 Kalem Türk Bayrağı ve Poster ile Logolu Bayrak Alımı işi



Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.



c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Bahçelievler Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra 15 iş günü içerisinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir.



d) İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra 7 iş günü içerisinde işe başlanır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 18.09.2024 - 10:30



b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Bahçelievler Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu Barbaros Cad.No:9 Kat:1 Ş.Evler/B.Evler/İSTANBUL



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:



4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;



4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.



4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.



4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.



4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.



4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:



İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.



4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:



4.3.1.



4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:TS 1



4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:TS 1



4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Ürün Numunesi



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN02082484