BAHÇE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BAHÇE

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

17.04.2026

Sayı : 2026/194 Esas

Konu : Müzekkere

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Osmaniye İli, Bahçe İlçesi, Arıklıkaş Köyü 138-18 yeni 138-27 Nolu parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET ESEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Yukarıda maliki bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgilibilgileri ve niteliği yazılıı 1049.21 m2 yüzölçümündeki taşınmazınızın59.78 m2'lik alanının, T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine kamulaştırılmasına kararı verildiği, taşınmazda bulunan ve anlaşma sağlanamayan taşınmazın maliklerinin mülkiyet hakkı hususunda isabet kısmının kamulaştırması amacıyla T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nün Kamulaştırma Kararı gereğince, isabet eden taşınmazın T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıdan iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde dava açıldığı belgelendirilmez ise, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit eden kamulaştırma bedelinin Bahçe Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur

