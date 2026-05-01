MUHTELİF BOYA, TİNER VE BOYA MAKİNE PARÇALARI ALIMI Muhtelif Boya, Tiner ve Boya Makine Parçaları Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/798226

1-İdarenin

1.1. Adı : BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi : Güneşli Mah. Mahmutbey Cad. No:97 Bağcılar/İSTANBUL BAĞCILAR/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası : 02124100600

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 03.06.2026 - 10:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Bağcılar Belediyesi İhale Salonu - Güneşli Mh. Mahmutbey Cd. No: 97 Kat: 2 Bağcılar / İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Muhtelif Boya, Tiner ve Boya Makine Parçaları Alımı

3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 14 Kalem Muhtelif Boya, Tiner ve 14 Kalem Boya Makine Parçaları Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bağcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Depoları

3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip, idare tarafından yükleniciye ayrıca bir '' İşe Başlama Tebligatı '' gönderilmeyecek olup; teslim tarihi sözleşmenin imzalandığı günü takip eden ilk takvim günü başlayacak olup 20 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben işe başlanacaktır

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Birim Fiyat Teklif Mektubu, Birim Fiyat Teklif Cetveli İş Ortaklığı Beyannamesi, Yeterlik Bilgileri Tablosu, Geçici Teminat Bilgileri Formu, Kesin Teminat Mektubu, Kesin Kefalet Senedi Sicil, İzin, Ruhsat, Faaliyet Belgesi vb

4.3.3 Kaliteye ilişkin belgelere ait bilgiler:

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.

Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:

Antipas, TS 11651:2017ye uygun ve sahip işletmede üretilmiş olacaktır.

Plastik Boya, TS 5808' e uygun ve sahip işletmede üretilmiş olacaktır.

Sentetik Boya, TS 39' a uygun ve sahip işletmede üretilmiş olacaktır.

Sentetik Tiner, TS 2436' ya uygun ve sahip işletmede üretilmiş olacaktır

Silikonlu Dış Cephe Boyası, TS 7847' e uygun ve sahip işletmede üretilmiş olacaktır.

Tavan Boyası TS 5808' e uygun ve sahip işletmede üretilmiş olacaktır.

Yol Çizgi Boyası, TS EN 1871-Ocak 2003'e uygun ve sahip işletmede olacaktır.

4.3.4. Numune sunulması istenmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu boya ve tiner satışı benzer iş olarak değerlendirir.