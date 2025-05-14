BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
BAĞCILAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bağcılar Belediyesi hizmet binası ev ek hizmmet binalarında kullanılan mekanik sistemlerinin periyodik bakım ve onarım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/684702
1-İdarenin
a) Adı
:
BAĞCILAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Güneşli Mah. Mahmutbey Cad. No:97 34212 GÜNEŞLİ BAĞCILAR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2124100700 - 2124100775
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
:
Bağcılar Belediyesi hizmet binası ev ek hizmmet binalarında kullanılan mekanik sistemlerinin periyodik bakım ve onarım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
Belediyemiz hizmet binası ve ek hizmet binaları mekanik sistemleri periyodik bakım ve onarım işi (29 kalem bakım-69 kalem parça alımı işi)
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Belediyemiz hizmet binası ve ek hizmet binaları
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihi 01.07.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025
d) İşe başlama tarihi
:
01.07.2025
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
13.06.2025 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
BAĞCILAR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI İHALE SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TS 10079
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Hertürlü mekanik sistemlerin periyodik bakım ve onarım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
#ilangovtr Basın no ILN02222395