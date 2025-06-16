BAFRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAFRA İCRA DAİRESİ

2024/2766 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2766 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Samsun ili Bafra İlçesi Büyükcami Mahallesi 46 ada 38parsel7 nolu bağımsız bölüm 16/33 hissesi borçlu adına kayıtlı dükkan nitelikli taşınmaz. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz, betonarme karkas yapı sisteminde yapılmış olanzemin+3 katlı binanın zemin katında bulunur. Taşınmaz254 m2 brüt alana sahiptir. Taşınmazın dış camekan ve giriş kapısı alüminyum doğrama, tabanları granit-seramik kaplama, içi sıvalı ve boyalıdır. Market olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Büyükcami Mahallesi Hacı Muharrir Sokak No:2B Bafra / SAMSUN

Yüzölçümü : 307,33 m2Arsa Payı : 330/1050

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Bitişik nizam b-5

Kıymeti : 5.539.585,10 TL

KDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 11:30

13/06/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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