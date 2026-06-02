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BAFRA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BAFRA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 00:00

T.C. BAFRA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

15.04.2026 

Sayı :2025/206 Esas

İLAN

Davacı , MEDİNE EROĞLU ile Davalı , BAFRA MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı Medine Eroğlu adına dava konusu Samsun ili 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi 332 ada 1 parsel ve 332 ada 2 parsel sayılı taşınmazın tescil harici bırakılan taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2025/206 Esas sayılı dosyalarına müracaat etmeleri TMK. 713 Md. 4-5 Fıkraları gereğince ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02478833

 