Güncelleme Tarihi:
T.C. BAFRA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
18.07.2025
Sayı : 2025/208 Esas
İLAN
Davacı , İSMET ÖZTÜRK ile Davalı , BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Davacı İsmet Öztürk adına dava konusu Samsun ili Bafra ilçesi Büzmelek (Gümüşyaprak) Mahallesi 112 ada 3 parsel sayılı taşınmazın tescil harici bırakılan taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2025/208 Esas sayılı dosyalarına müracaat etmeleri TMK. 713 Md. 4-5 Fıkraları gereğince ilan olunur.
