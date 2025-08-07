×
BAFRA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 00:00

T.C. BAFRA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

18.07.2025

Sayı : 2025/208 Esas

İLAN

Davacı , İSMET ÖZTÜRK ile Davalı , BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Davacı İsmet Öztürk adına dava konusu Samsun ili Bafra ilçesi Büzmelek (Gümüşyaprak) Mahallesi 112 ada 3 parsel sayılı taşınmazın tescil harici bırakılan taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2025/208 Esas sayılı dosyalarına müracaat etmeleri TMK. 713 Md. 4-5 Fıkraları gereğince ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02273336