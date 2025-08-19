T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/321 Esas

İLAN

Davacılar Cengiz Dursun ve Murat Dursuntarafından Samsun İli Bafra İlçesi Koruluk Mahallesi, 1030 parsel ile 1034 parsel sayılı taşınmazlar arasında 13,5 dönüm genişliğindeki taşınmazın ve 1030 parselin yakınında bulunan yaklaşık 6 dönüm genişliğindeki taşınmazı adına tapuya tescili için Bafra Mal Müdürlüğü, Bafra Belediye Başkanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine dava açıldığından, söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2023/321 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

