T.C. BAFRA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2025/600 KARAR NO : 2025/642

SANIK : FATİH AKBAŞ- Selahittin ve Zöhre oğlu 1991 d.lu. TC- 24188239816

Bafra 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 30/09/2025tarih 2025/600esas2025/642karar sayılı kararı ile;

1. Her ne kadar sanık Fatih AKBAŞ hakkında Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan dolayı 5237 sayılı TCK.nun 142/2.e maddeleri gereğince cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de; müştekinin soruşturma aşamasında alınan beyanında kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişinin araması üzerine hesap hareketlerinden para çıkışı olduğunu beyan etmiş olması nedeni ile sanığın üzerine atılı suçun TCK 158/1-l maddesinde düzenlenen " Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi Veya Banka Sigorta Ya Da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması Veya Bu Kurum Ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi İle Dolandırıcılık" suçuna sübut verme ihtimalinin bulunduğu, bu suç dolayısı ile davaya bakma görevinin mahkememizde olmadığı anlaşıldığından bu dosya bakımından mahkememizin CMK'nun 3 ve devamı maddeleri gereğince GÖREVSİZLİĞİNE,

2- 5235 SY 12 maddesi uyarınca görevli ve yetkili olan Bafra Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Davada taraf olarak bulunan sanık Fatih Akbaş tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve Mahkememiz kararının tebliğ edilemediği anlaşıldığından; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 binin altındaki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİ ile hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02349928