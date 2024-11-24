BABAESKİ SULH HUKUK MAHKEMESİ



İLAN

ESAS NO : 2023/696



KARAR NO : 2024/960



MİRASÇI : SİNEM AYTÜLÜN



Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;



Kırklareli 1. Noterliği tarafından muris Hatice Sert'e ait vasiyetnamenin gönderilerek gereğinin yapılmasının talep edildiği, dosyaya sunulan nüfus kayıtlarının tetkikinden vasiyette bulunan murisin 16/02/2023 tarihinde vefat ettiği ve son yerleşim yerinin mahkememiz yargı çevresi içerisinde yer aldığının tespit edildiği, vasiyette bulunan murisin bilinen mirasçılarına ve vasiyet alacaklısına, diledikleri takdirde duruşmada hazır bulunmak üzere usulüne uygun meşruhatlı davetiye tebliğ edildiği, yargılama aşamasında hazır bulunan mirasçıların beyanlarının alındığı, yargılama sonlanıncaya kadar geçecek süre zarfında, mahkememize gönderilen düzenleme şeklinde vasiyetname aslının Yazı İşleri Müdürlüğü kasasında saklandığı, vasiyette bulunan muris Hatice Sert'e ait Kırklareli 1. Noterliği'nin 04/02/2021 tarih ve 1411 yevmiye sayılı vasiyetnamenin 1 aylık yasal süresinde usulüne uygun şekilde açıldığı bu itibarla Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından işbu dosyada yapılacak başkaca işlem kalmadığı nazara alınarak söz konusu vasiyetnamenin açılıp okunmuş sayılmasına karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.



H Ü K Ü M: Yukarıda gerekçesi açıklanan nedenlerle;



1- Hatice SERT isimli murise ait Kırklareli 1. Noterliği'nin 04/02/2021 tarih ve 1411 yevmiye sayılı vasiyetnamenin AÇILIP OKUNMUŞ SAYILMASINA,



2- Davanın mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına,

3- Davanın mahiyeti gereği yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,



4- Dosyaya sunulan düzenleme şeklindeki vasiyetname aslının Hukuk Yazı İşleri Müdürlüğü'nün kasasında saklanmasına,

5- Esasın bu şekilde kapatılmasına,



Dair, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi' ne hitaben yazılacak ve mahkememize sunulacak dilekçe ile istinaf yoluna başvurulabilecek olan karar tarafların yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldığı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/11/2024

#ilangovtr Basın no ILN02127808