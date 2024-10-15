BABAESKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BABAESKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2021/754

KARAR NO : 2024/166

Davacı ALTIN GÜNER İLE ENGİN GÜNER arasındaki Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

KARAR: (Gerekçesi Açıklandığı Üzere)

Açılan davanın KABULÜYLE;

1) Kırklareli ili Babaeski İlçesi Demirkapı Köyü Cilt No:10 Hane No:32'de nüfusa kayıtlı Enver ve Zehra kızı, 14/05/1984 doğumlu, TC Kimlik No: 39586704248 olan davacı ALTIN GÜNER ile aynı yer nüfusuna kayıtlı Hüseyin ve Hafize oğlu, 29/08/1975 doğumlu, TC Kimlik No: 36187817124 olan davalı ENGİN GÜNER'in Türk Medeni Kanunu'nun 166/1-2 maddeleri uyarınca BOŞANMALARINA,

2) Davacı tarafın maddi, manevi tazminat ve nafaka talepleri olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

3) Alınması gereken 427,60 TL harcın peşin alınan 59,30 TL'den mahsubu ile bakiye 368,30 -TL harcın davalıdan alınarak Hazineye irat kaydına,

4) Davacı tarafça yapılan toplam 10.165,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5) Davalı tarafça yapılan yargılama gideri olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

6) Boşanma kararının kesinleşmesine müteakip karardan iki suretin Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ilgili Nüfus Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

7) Tarafların müşterek çocukları olmadığından, çocuk mallarının korunması ile ilgili olarak karar kesinleştiğinde küçüğün mallarının korunması için TMK'nin velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanması hakkındaki tüzüğün 4.maddesi uyarınca velayeti kendisine verilenin adresi hakimliği olan Aile Mahkemesine bildirimde bulunulmasına YER OLMADIĞINA,

8) Taraflar kendisini vekille temsil ettirmediğinden, vekalet ücreti konusunda karar verilmesine yer olmadığına,

9) Taraflarca yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın kararın kesinleşmesi ile birlikte iadesine,

Dair, duruşmada hazır olan tarafların yüzüne karşı, hazır olmayan tarafların yokluğunda, verilen kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta süre içerisinde verilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02104280