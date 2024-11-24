AZDAVAY SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

AZDAVAY

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi satışı nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın şartnamesine, satış ilanına, bilirkişi raporlarına, görsellerine ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Pınarbaşı İlçe, Atatürk Mahallesi 118 Ada, 6 Parsel sayılı, tarla vasıflı taşınmaz olup taşınmaz üzerinde ahşap ambar ve samanlık bulunmaktadır.

Adresi : Atatürk Mah. Pınarbaşı Kastamonu

Yüzölçümü : 8.324,37 m2

İmar Durumu :Mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre parselin bir kısmında; ayrık nizam, 2 Kat, TAKS:0.35, KAKAS:0.70, Hmaks: 6.50 metre, Konut yapılaşma şartlarına sahip olduğu, parselin yola ve parka terkinin bulunduğu, öğrenilmiştir.

Kıymeti : 6.066.820,65 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak : Pınarbaşı Belediyesi lehine 742,13 m² lik irtifak hakkı mevcuttur. Beyan : Pınarbaşı Belediyesi Kanalizasyon Projesi için Kamulaştırılacaktır beyan şerhi mevcuttur (07/06/2006)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 10:05

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 10:05

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 10:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02128259