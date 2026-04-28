AYVALIK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. AYVALIK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/212 Esas

DAVALI : GİZEM BİLEN -38315252548

DERDE HELMERSSTRAAT 62 H 1054 BK AMSTERDAM / HOLLANDA KRALLIĞI

Davacı , BÜLENT BARDAKCI ileDavalı , GİZEM BİLEN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçenizi sunmanız, yine HMK 318 mad gereğince elinizde bulunan belgeleri asılları ile birlikte dava sayısından bir fazla örnekleriyle birlikte cevap dilekçenize eklemeniz, varsa başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için debunların bulunmasını sağlayıcı açıklamalarda bulunmanız, aksi takdirde davayı inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Ek: Dava Dilekçesi

DAVA DİLEKÇESİ

Davacı vekili 25.12.2025 açılış tarihli dava dilekçesinde özetle; davaya konu Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Küçükköy 186 ada 473 parsel A Blok 1 Bağımsız bölüm 1 nolu dairenin 1/2 hissesinin 17.05.2022 tarihinde 9946 yevmiye numarası ile davalı Gizem Bilen adına tapuda satış yoluyla devredildiğini, söz konusu satış işleminde satış bedelinin tarafına ödenmediğini, satış işleminin yalnızca tapuda şeklen yapıldığını, herhangi bir ödeme yapılmadan hissesinin devredildiğini, satış tarihinde 69 yaşında olup, 65 yaş üstü olması nedeniyle yaşlılığı ve içinde bulunduğu durumun kötüye kullanıldığını, gerçek iradesi dışında ve bedelsiz şekilde yapılan bu satışın hukuka aykırı olduğunu belirterek 17.05.2022 tarihli 9946 yevmiye numaralı satış işleminin iptaline, Küçükköy Mahallesi 186 ada 473 parsel A Blok 1 nolu dairedeki 1/2 hissenin adına tesciline, dava sonuçlanıncaya kadar taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

