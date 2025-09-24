AYVALIK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C.

AYVALIK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/53 Esas

KARAR NO : 2025/199

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda Ayvalık 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/07/2025 tarih, 2024/53 Esas, 2025/199 Karar sayılı kararı ile Davanın KABULÜ İLE,

1- Ayvalık Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/80 Esas 2020/432 Karar sayılı ilamının İPTALİNE,

2- Ayvalık Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/829 Esas 2021/715 Karar sayılı ilamının İPTALİNE,

3- Ayvalık Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/1076 Esas 2021/930 Karar sayılı ilamının İPTALİNE,

4- Karaman İli, Karaman Merkez İlçesi, Hacı Celal Mah. Cilt No:12, Hane No:30Sıra No:2, BSN No:10 da nüfusuna kayıtlı, Mevlüt ve Hatice’den olma, 01/07/1902 doğumlu, muris Abdullah YILMAZ’ın, 14/02/2000 tarihinde ölümü ile miras meselesi 768 pay olarak kabul edilerek,

256 payın İsmail Bülent ne Sevim’den olma 21/12/1968 doğumlu Hanife Didem ÖZER'e

64 payın Ali ve Satı 'dan olma 10/10/1945 doğumlu Yüksel YILMAZ 'a,

48 payın Kemal ve Yüksel'den olma 17/02/1970 doğumlu Gültekin Mutlu YILMAZ'a,

48 payın Kemal ve Yüksel'den olma 22/05/1972 doğumlu Metehan YILMAZ'a,

64 payın Hacı Mevlüt ve Gülüzar 'dan olma 18/02/1959 doğumlu Şeniz AYBABA 'ya,

64 payın Hacı Mevlüt ve Gülizar'dan olma 19/04/1955 doğum Salih Tayfun YILMAZ’a,

64 payın Hacı Mevlüt ve Gülizar'dan olma 06/06/1953 doğumlu Şükran BİLİR’e,

12 payın Hayrullah ve Meleke'den olma 16/02/1967 doğumlu Nurten YILMAZ'a,

36 payın Mehmet Hakan ve Nurten'den olma 17/11/1986 doğumlu Ahmet YILMAZ'a,

16 payın Hüseyin ve Fatma'dan olma 10/03/1962 doğumlu Eşref KUZUCU'ya,

16 payın Eşref ve Nilgün'den olma 08/12/1991 doğumlu Hüseyin KUZUCU'ya,

16 payın Eşref ve Nilgiin'den olma 11/12/1993 doğumlu Fatma KUZUCU'ya,

2 pay Nazım ve Müveddet'den olma 19/02/1953 doğum Zehra Müzeyyen YILMAZ'a,

3 pay İzzet ve Zehra Müzeyyen'den olma 30/08/1979 doğumlu Zafer Kerem YILMAZ'a,

6 payı Ali Rıza ve Gülser'den olma 18/09/1966 doğumlu Muhammet Özkan YILMAZ'a,

9 pay Muhammet Özkan ve Nedime Şebnem'den 05/08/1999 doğumlu Tahsin Can YILMAZ'a,

9 pay Muhammet Özkan ve Nedime Şebnem'den olma 05/08/1999 doğumlu Ela YILMAZ'a olacak şekilde kabul ve sübutuna,

5- Karaman ili, Merkez ilçesi, Cilt no:12, Aile Sıra No:30, Sıra No.10 nüfusuna kayıtlı Mehmet Ali ve Zeliha'dan olma, 01.07.1910 doğumlu, 50212809120 TC kimlik numaralı, muris GÜRCÜ YILMAZ'ın, 26/02/1981 tarihinde ölümü ile miras meselesi 3072 pay olarak kabul edilerek;

1408 payın İsmail Bülent ne Sevim’den olma 21/12/1968 doğumlu Hanife Didem ÖZER'e

352 payın Ali ve Satı 'dan olma 10/10/1945 doğumlu Yüksel YILMAZ 'a,

264 payın Kemal ve Yüksel'den olma 17/02/1970 doğumlu Gültekin Mutlu YILMAZ'a,

264 payın Kemal ve Yüksel'den olma 22/05/1972 doğumlu Metehan YILMAZ'a,

64 payın Hacı Mevlüt ve Gülüzar 'dan olma 18/02/1959 doğumlu Şeniz AYBABA 'ya,

64 payın Hacı Mevlüt ve Gülizar'dan olma 19/04/1955 doğum Salih Tayfun YILMAZ’a,

64 payın Hacı Mevlüt ve Gülizar'dan olma 06/06/1953 doğumlu Şükran BİLİR’e,

66 payın Hayrullah ve Meleke'den olma 16/02/1967 doğumlu Nurten YILMAZ'a,

198 payın Mehmet Hakan ve Nurten'den olma 17/11/1986 doğumlu Ahmet YILMAZ'a,

88 payın Hüseyin ve Fatma'dan olma 10/03/1962 doğumlu Eşref KUZUCU'ya,

88 payın Eşref ve Nilgün'den olma 08/12/1991 doğumlu Hüseyin KUZUCU'ya,

88 payın Eşref ve Nilgiin'den olma 11/12/1993 doğumlu Fatma KUZUCU'ya,

16 pay Nazım ve Müveddet'den olma 19/02/1953 doğum Zehra Müzeyyen YILMAZ'a,

24 pay İzzet ve Zehra Müzeyyen'den olma 30/08/1979 doğumlu Zafer Kerem YILMAZ'a,

6 payı Ali Rıza ve Gülser'den olma 18/09/1966 doğumlu Muhammet Özkan YILMAZ'a,

9 pay Muhammet Özkan ve Nedime Şebnem'den 05/08/1999 doğumlu Tahsin Can YILMAZ'a,

9 pay Muhammet Özkan ve Nedime Şebnem'den olma 05/08/1999 doğumlu Ela YILMAZ'a olacak şekilde kabul ve sübutuna,

2- Karar tarihi itibariyle alınması gereken 615,40 TL. nispi karar ve ilam harcından peşin alınan 59,30 TL harcın mahsubu ile kalan 556,10 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,

3- Davacının bu davayı açarken yatırdığı 59,30 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

4- Davacı tarafından bu dava için yapılan posta ve tebligat masrafı 86.578,76TL ve başvurma harcı 59,30 TLolmak üzere toplam 86.638,06 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

5- Davacı bu davada kendini vekille temsil ettirdiğinden dolayı yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. hükümlerine göre hesaplanan ve takdir edilen 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Dair; davacı vekilinin ve davacınınyüzünekarşı,6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 341. ve devamı maddeleri gereğince gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek veya başka bir yer Asliye Hukuk Mahkemesi aracılığı ile gönderilecek dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri'nin ilgili hukuk dairesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak ve yasal süre içerisinde istinaf yoluna gidilmediğinde kesinleşmek üzere karar verilmiş olup, iş bu hüküm davalı Hüseyin Kuzucu ve davalı Metehan Yılmaz’a gerekçeli kararın tebliği yerine kaim olmak üzere, iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

