AYVALIK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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AYVALIK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/310 Esas

KARAR NO : 2026/233

Mahkememizde görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda aşağıdaki şekilde karar verilmiş olup, karar tüm aramalara rağmen bulunamayan Erkan Gök'e (TC 195*****52) tebliğ edilememiş olup,tebliğ yerine kain olmak üzere

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE,

2-Dava konusu Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Sakarya Mahallesi 377 ada 14 parsel üzerindeki ortaklığın SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

3-Satışın açık arttırma yolu ile ve alenen yapılmasına, satış memuru olarak mahkememiz Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine,

4-Satışın, dava konusu Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Sakarya Mahallesi, 377 ada 14 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki şerh ve yükümlülükleriyle birlikte yapılmasına,

5-Kararın kesinleşmesini müteakip, talep halinde satış işlemlerinin yapılabilmesi için dosyanın Satış Memurluğuna tevdiine,

6-Satıştan elde edilecek meblağın hissedarlara tapudaki hisseleri oranında ödenmesine,

7-492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun ek: 1 sayılı tarife A, III, b , bendi uyarınca satış bedeli üzerinden taraflara düşecek pay üzerinden binde 11,38 oranında nispi karar harcı alınarak hazineye gelir kaydına, başta alınan 615,40 TL peşin harcın mahsubuna,

8-Davacı tarafça yapılan başvurma harcı, peşin harç, posta, tebligat ve keşif ücreti olan toplamı 17.631,20 TL yargılama giderinin davalıdan tapudaki hissesi oranında alınarak davacı tarafa verilmesine, davacı taraf hissesinin kendi üzerinde bırakılmasına,

9-Davalı tarafça herhangi bir yargılama gideri yapılmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

10-Suç üstü ödeneğinden karşılanan 2.800,00 TL arabuluculuk ücretinin taraflardan tapudaki hisseleri oranında alınarak hazineye gelir kaydına,

11-Davacılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte olan AAÜT hükümleri uyarınca 40.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan tapudaki hissesi oranında alınarak davacı lara verilmesine, davacılara düşen hissenin kendi üzerlerinde bırakılmasına,

12-Davacı tarafından yatırılan gider avansından harcanmayankısmın, Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 207/1.maddesi uyarınca kararın kesinleşmesine müteakip davacıya iadesine,

İlişkin, davacılar vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize iletilmek üzere bulundukları yer Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne verecekleri dilekçeyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.13/03/2026

İlanın yayınlanmasından itibaren 7 gün içinde mirasçı Erkan Gök'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02494392