T.C.

AYVALIK

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

13.05.2026

Sayı :2026/135 Esas

AYVALIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN METNİ

ESAS NO: 2026/135 ESAS

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Kırcalar Mahallesi, Kırtepe Mevkii, 118 ada, 20 parsel sayılı 3 dönüm civarında tarla vasfındaki taşınmazın Fatma Örgücü (Kabakçı) adına kayıtlı olduğu Fatma Örgücü'nün (Kabakçı) çocuksuz olarak vefat ettiği, kadastro çalışmaları sırasında taşınmazın Fatma Örgücü (Kabakçı) adına tescil edilmiş olsa da dava konusu taşınmazı 50 senedir İbrahim Bozkurt'un kullandığı ve kullanmaya devam ettiği zilyetlik süreleri nazara alınarak20 yıllık zilyetlik süresinin dolması halinde davacının dava konusu taşınmazın mülkiyet hakkını iktisap edebileceğini, dava konusu taşınmazı 1969 tarihinden önce davacı tarafından Fatma Örgücü(Kabakçı)'nün o dönemdeki mirasçılarından köy seneti ile satın aldığını, satın aldığı tarihten bu yana 50 yılı aşkın süredir zilyet olarak davacının kullandığını, ekip biçtiğini, tarlayı imar ve ihya ettiğini, taşınmaza zeytin ağaçları diktiğini ve ağaçların meyve verdiğini, taşınmazın vergi ödemelerini de yaptığını, zilyetliğin başladığı 1969 yılını takip eden 20 yıl sonunda 1990 yılında zilyetliği kazanmış olacağını, TMK 713. Madde hükmü doğrultusunda taşınmazın tapusunun iptali ile davacı adına kayıt ve tesciline dair dava açılmış olup,

TMK 713/1 Maddesi uyarınca keyfiyeti üçüncü kişilere ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02479116