İLAN

T.C. AYVALIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/42 Esas

Davalı : CANAN ÇAKIR-26120429040

Adres : 70 Hollingbury Park Avenue Brıghton Bn1 7jfİNGİLTERE/BRIGHTON

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçenizi sunmanız, yine HMK 318 mad gereğince elinizde bulunan belgeleri asılları ile birlikte dava sayısından bir fazla örnekleriyle birlikte cevap dilekçenize eklemeniz, varsa başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için debunların bulunmasını sağlayıcı açıklamalarda bulunmanız, aksi takdirde davayı inkar etmiş sayılacağınız;

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Ek: Dava Dilekçesi, Bilirkişi heyet raporu, Fen bilirkişi raporu.

DURUŞMA GÜNÜ : 23/10/2025

DURUŞMA SAATİ : 10.00

DAVA DİLEKÇESİ

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş’nin faaliyetleri kapsamında yapılan Balıkesir ili sınırları içerisindeki Namıkkemal Semra Tosun Enerji Nakil Hattı güzergahına isabet eden BALIKESİR İli, AYVALIK İlçesi, NAMIKKKEMAL KÖYÜ tapuya 1351 ada 21 parsel nolu taşınmazın kamulaştırma işlemlerine, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19'uncu maddesinin 2/a Fıkrası geregince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun kamu yararı kararının Tedaş Genel Müdürlüğü'nün 06.01.2025 tarih, 1207360 sayılı OLUR' una müteakip TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 30.03.2022 tarih, 12-952 kamulaştırma kararı ile başlanıldığını, bu kapsamda söz konusu enerji nakil hattı güzergahına rastlayan taşınmazların kamulaştırma işlemlerine yönelik, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8'inci maddesi gereğince taşınmaz maliklerinin uzlaşma görüşmelerine davet edilmiş olmasına rağmen bir kısmının pazarlığa gelmediğini veya pazarlığa gelenler ile de anlaşma sağlanamadığını belirterek kamulaştırma bedelinin tespiti ile bedel karşılığında, söz konusu enerji nakil hattının güzergahının geçtiği; tapuya BALIKESİR Ili, AYVALIK İlçesi, NAMIKKEMAL Köyü tapuya 1351 ada 21 parsel no ile kayıtlı toplam 9.212,05 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 6,75 m2 mülkiyet ve 958.77 m2’lik irtifak alanının müvekkili TEDAŞ adına tapuya tesciline, tescil kararının yerine getirilmesi için tapuya gönderilmesine, taşınmaz üzerindeki ipotek, haciz ve her türlü 3.kişilerin yasal alacağının tespit edilecek kamulaştırma bedeline yansıtılarak kamulaştırma sonucu taşınmazın müvekkil idare adına takyidatsız olarak tesciline, tescil kararının bir suretinin tapu sicil müdürlüğüne gönderilmesi ve fen bilirkişisi raporunun kararın eki sayılmasına, tapu kaydına Kamulaştırma Kanunu 31/b maddesi gereği şerh konulması için Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, kamulaştırma davalarının ivedilikle sonuçlanabilmesi için duruşma günü verilmeksizin acilen keşif kararı verilmesini talep etmiştir.

29/07/2025 TARİHLİ BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU (SONUÇ KISMI)

Dava konusu taşınmazın tüm özellikleri dikkate alınarak irtifak hakkı bedeli olarak; irtifak bedelinin 295.821,06 TL, mülkiyet kamulaştırma bedelinin 8336,25 TL, irtifak alanındaki mütemmim cüzlerin bedelinin bulunmadığı, toplam 304.157,31 TL olduğu bildirilmiştir.

02/07.2025 TARİHLİ FEN RAPORU

Ayvalık ilçesi Namıkkemal mahallesi 1351 ada 21 parsel sayılı taşınmaza ait, krokide B harfi ile ifade edilen 2,25 m² lik, B1 harfi ile ifade edilen 2,25 m² lik B2 harfi ile ifade edilen 2,25 m² lik kısımları 1351 ada 21 parselden ayrılarak B, B1, B2 parsel nosu ile direk yeri niteliğinde tescil olduğu, A harfi ile ifade edilen ve ifrazen kamulaştırmaya tabi olmayan kısmının ise tapu maliki adına tescil olduğu A parselin 1351_21 IR (krokide Gri boyalı) harfleri ile gösterilen kamulaştırma işlemine ilişkin irtifak hakkı tescil edilmesi planlanan toplam alanın 958,77 m² olduğu bildirilmiştir.

#ilangovtr Basın no ILN02301972